В Нигере сообщили о ликвидации 20 наёмников в ходе отражения атаки на аэропорт

По данным ведомства, в ходе столкновения нейтрализованы не менее 20 наёмников, ещё 11 получили ранения. Нападавшие атаковали 101-ю базу военно-воздушных сил, расположенную на территории аэропорта.
В Минобороны отметили, что подразделения безопасности оперативно взяли ситуацию под контроль и не допустили прорыва на охраняемые объекты. При отходе боевики открыли беспорядочный огонь, что привело к значительному материальному ущербу на территории воздушной гавани.
«Силы обороны быстро и профессионально отразили нападение», — говорится в сообщении, на которое ссылается ActuNiger.
В результате стрельбы повреждения получили три гражданских самолёта, находившиеся на стоянке. Газета Journal du Niger уточнила, что среди пострадавших бортов оказался пассажирский Airbus A319 авиакомпании Air Côte d"Ivoire.
Ранее очевидцы информировали о серии выстрелов и взрывов вблизи международного аэропорта Ниамея. Агентство Reuters со ссылкой на местных жителей писало о продолжительных звуках стрельбы и детонаций в районе воздушной гавани.
