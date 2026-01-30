В Британии уволили водителя автобуса после того, как он обезвредил вора

Во время поездки в салон вошел мужчина, который сорвал ожерелье с шеи пассажирки и попытался скрыться. Хехир покинул автобус и начал преследование, в результате чего сумел вернуть украденное украшение. Однако вскоре подозреваемый вернулся и первым нанес удар водителю. В ходе возникшей стычки Хехир ударил мужчину в целях самообороны, после чего тот потерял сознание. Водитель переместил его на тротуар и удерживал до прибытия полиции около получаса.