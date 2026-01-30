В Британии уволили водителя автобуса после того, как он обезвредил вора

Водитель лондонского автобуса Марк Хехир был уволен после инцидента, произошедшего на северо-западе Лондона. Об этом пишет Sky News, материал перевел aif.ru.
Во время поездки в салон вошел мужчина, который сорвал ожерелье с шеи пассажирки и попытался скрыться. Хехир покинул автобус и начал преследование, в результате чего сумел вернуть украденное украшение. Однако вскоре подозреваемый вернулся и первым нанес удар водителю. В ходе возникшей стычки Хехир ударил мужчину в целях самообороны, после чего тот потерял сознание. Водитель переместил его на тротуар и удерживал до прибытия полиции около получаса.
Правоохранительные органы задержали обоих участников инцидента, однако впоследствии к Хехиру не стали применять никаких мер. Несмотря на это, на следующий день компания, на которую работал Хехир, отстранила его от работы и инициировала дисциплинарное разбирательство, указав на применение физической силы и нарушение правил безопасности, включая оставление автобуса без присмотра с работающим двигателем.
Сам водитель настаивал, что действовал инстинктивно, стремясь защитить напуганную пассажирку, а полиция в служебной переписке признала его действия соразмерными и необходимыми в сложившейся ситуации.
Ранее в Великобритании произошло необычное ограбление магазина дизайнерской обуви. Двое молодых мужчин проникли в торговый зал и похитили около ста единиц товара, однако все украденные ботинки и туфли оказались предназначенными только для правой ноги.