Мошенники придумали, как заставить россиян им перезванивать

Теперь они вынуждают россиян им перезванивать, сообщает ИА DEITA.RU.
Мошенники маскируются под представителей служб доставки, управляющих компаний или служб безопасности. Жулики начинают общение в письменной форме — через СМС или мессенджеры, под предлогом замены домофона, проверки счетчика или подозрительной активности при входе в аккаунт. В сообщении указывается телефон, по которому предлагают позвонить для получения подробностей.
Аферисты стараются не тратить ресурсы на длительные звонки и разговоры с людьми, настроенными критично. Они делают массовую рассылку, а потенциальные жертвы сами перезванивают им, пишет «Прайм».
Как объяснил руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков, новая схема начала активно применяться после ограничения звонков через мессенджеры в августе и введения маркировки исходящих звонков. После этого номера, используемые для массовых обзвонов, быстро попадают в чёрные списки.
Специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют проявлять максимальную осторожность при входящих звонках и сообщениях. При малейших сомнениях стоит игнорировать такие сообщения, положить трубку и не перезванивать на указанные номера.