Мошенники придумали, как заставить россиян им перезванивать

Мошенники маскируются под представителей служб доставки, управляющих компаний или служб безопасности. Жулики начинают общение в письменной форме — через СМС или мессенджеры, под предлогом замены домофона, проверки счетчика или подозрительной активности при входе в аккаунт. В сообщении указывается телефон, по которому предлагают позвонить для получения подробностей.