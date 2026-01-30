Жительницу Уссурийска задержали за кражу золотого кольца из пункта выдачи

В Уссурийске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. В полицию обратилась владелица пункта выдачи известного маркетплейса на улице Мельничной, где пропало золотое кольцо, оформленное на возврат. Ущерб от хищения превысил 20 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В результате оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что к преступлению причастна 27-летняя местная жительница, которая и была заказчицей этого товара. Девушка, ранее уже судимая, во время осмотра покупки незаметно положила ювелирное изделие себе в карман, а сотруднику пункта выдачи отдала лишь пустую коробочку, оформив при этом возврат.
Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемой, в результате чего похищенное кольцо было найдено и изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование хищения продолжается.