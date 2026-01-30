В США мужчина выдал себя за агента ФБР, чтобы освободить Луиджи Манджоне

При проверке мужчина не смог подтвердить свой статус и вместо официальных бумаг предъявил водительское удостоверение штата Миннесота, а также сообщил о наличии оружия. В ходе обыска его сумки сотрудники полиции обнаружили вилку для барбекю и круглое стальное лезвие, внешне напоминающее нож для пиццы.