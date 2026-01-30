Ричмонд
В США мужчина выдал себя за агента ФБР, чтобы освободить Луиджи Манджоне

Власти США предъявили обвинения мужчине, который попытался выдать себя за агента ФБР.

Источник: Аргументы и факты

Власти США предъявили обвинения мужчине, который попытался выдать себя за агента ФБР, явившись в тюрьму Нью-Йорка с заявлением о наличии судебного постановления на освобождение заключённого Луиджи Манджоне. Инцидент произошёл в столичном следственном изоляторе в Бруклине. материал Sky News перевёл aif.ru.

Задержанным оказался 36-летний Марк Андерсон из штата Миннесота. По данным следствия, он пришёл в учреждение, где содержится 27-летний Манджоне, ожидающий суда по делу об убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в 2024 году.

Андерсон утверждал, что является сотрудником ФБР и располагает документами, якобы подписанными судьёй, разрешающими освобождение конкретного заключённого.

При проверке мужчина не смог подтвердить свой статус и вместо официальных бумаг предъявил водительское удостоверение штата Миннесота, а также сообщил о наличии оружия. В ходе обыска его сумки сотрудники полиции обнаружили вилку для барбекю и круглое стальное лезвие, внешне напоминающее нож для пиццы.

Напомним, 4 декабря 2024 года в Нью-Йорке был убит генеральный директор крупнейшей в Америке медицинской страховой компании Брайан Томпсон. Он приехал в отель New York Hilton Midtown на инвестиционную конференцию — у входа в гостиницу он был застрелен.

