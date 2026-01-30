Новосибирец лишился свободы за изготовление наркотиков в палисаднике своего дома

Жителя Карасука осудили за изготовление наркотиков в палисаднике собственного дома. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.