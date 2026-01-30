Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец лишился свободы за изготовление наркотиков в палисаднике своего дома

Он получил 3,5 года в колонии строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Карасука осудили за изготовление наркотиков в палисаднике собственного дома. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как выяснили правоохранители, новосибирец в июле 2025 года собрал рядом со своим домом дикорастущее растение и в казане на приусадебном участке изготовил из него наркотическое средство.

— Противоправные действия были пресечены сотрудниками МО МВД России «Карасукский» после обращений соседей, которые пожаловались на специфический запах и неадекватное поведение мужчины, — добавили в пресс-службе.