Двое подростков едва не попали под поезда в попытке срезать путь в Приморье

В Приморье транспортные полицейские выявили двух несовершеннолетних, которые подвергли свои жизни смертельной опасности на железной дороге. В обоих случаях подростки пренебрегли правилами безопасности, предпочитая идти прямо по путям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В поселке Сибирцево 14-летний школьник, возвращаясь домой, решил срезать путь через пути у станции вместо использования надземного перехода. Как выяснила инспектор Галина Липова, деньги на автобус он потратил на сладости. Подростка передали родителям, а на них составили протокол за ненадлежащее воспитание.
Аналогичный случай произошел в Арсеньеве. Студент местного колледжа шел по колее железнодорожного пути к автобусной остановке, объяснив это удобством. В отношении него составлен протокол за нарушение правил безопасности на транспорте. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.