Двое подростков едва не попали под поезда в попытке срезать путь в Приморье

В поселке Сибирцево 14-летний школьник, возвращаясь домой, решил срезать путь через пути у станции вместо использования надземного перехода. Как выяснила инспектор Галина Липова, деньги на автобус он потратил на сладости. Подростка передали родителям, а на них составили протокол за ненадлежащее воспитание.