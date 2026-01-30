В Новосибирске водитель Toyota сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Новосибирске утром 30 января на улице Сибирская произошло ДТП. По предварительным данным, водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, при выполнении маневра поворота направо допустил наезд на 12-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.
— В результате ДТП пострадал: пешеход-девочка, 2014 года рождения, доставлена в медицинское учреждение, характер травм уточняется, — рассказали в пресс-службе.
Прибывший на место аварии наряд ДПС приступил к выяснению всех деталей произошедшего.
