Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель Toyota сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

Инцидент произошел на улице Сибирская.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске утром 30 января на улице Сибирская произошло ДТП. По предварительным данным, водитель, мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, при выполнении маневра поворота направо допустил наезд на 12-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

— В результате ДТП пострадал: пешеход-девочка, 2014 года рождения, доставлена в медицинское учреждение, характер травм уточняется, — рассказали в пресс-службе.

Прибывший на место аварии наряд ДПС приступил к выяснению всех деталей произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на левом берегу Новосибирска загорелась «ГАЗель».