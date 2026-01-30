В Новосибирске на Немировича-Данченко загорелась ГАЗель

В Новосибирске утром 30 января на улице Немировича-Данченко загорелась ГАЗель. Инцидент произошёл напротив областной больницы: по кадрам очевидцев, опубликованным в телеграм-канале АСТ-54 Black, видно, что огонь полностью охватил кузов автомобиля.
Судя по видео, водитель успел спасти часть груза, вытащив коробки наружу до того, как пламя их достигло.
Причины возгорания пока выясняются.
Ранее мы сообщали, что в ноябре 2025 года в Сузунском районе местная жительница оставила включённым электрический обогреватель и ушла из дома. Вскоре в помещении произошёл пожар, в результате которого 12-летняя девочка получила острое отравление окисью углерода и скончалась в больнице.