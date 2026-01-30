В Новосибирске на Немировича-Данченко загорелась ГАЗель

Ранее мы сообщали, что в ноябре 2025 года в Сузунском районе местная жительница оставила включённым электрический обогреватель и ушла из дома. Вскоре в помещении произошёл пожар, в результате которого 12-летняя девочка получила острое отравление окисью углерода и скончалась в больнице.