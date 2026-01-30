В Новосибирске две машины столкнулись перед площадью Кондратюка

В Новосибирске невнимательность водителя легкового автомобиля стала причиной дорожно-транспортного происшествия перед площадью Кондратюка. Он не успел затормозить и столкнулся с машиной, стоявшей на светофоре. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ ЦОДД Новосибирской области.
— Не теряйте концентрацию внимания ни на минуту, независимо от скорости движения и интенсивности транспортного потока, — предупреждает ГКЦ ЦОДД.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске водитель Toyota сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе.