В Новосибирске две машины столкнулись перед площадью Кондратюка

Авария произошла из-за невнимательности на светофоре.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске невнимательность водителя легкового автомобиля стала причиной дорожно-транспортного происшествия перед площадью Кондратюка. Он не успел затормозить и столкнулся с машиной, стоявшей на светофоре. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ ЦОДД Новосибирской области.

— Не теряйте концентрацию внимания ни на минуту, независимо от скорости движения и интенсивности транспортного потока, — предупреждает ГКЦ ЦОДД.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске водитель Toyota сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе.