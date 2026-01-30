В Новосибирске две машины столкнулись перед площадью Кондратюка

В Новосибирске невнимательность водителя легкового автомобиля стала причиной дорожно-транспортного происшествия перед площадью Кондратюка. Он не успел затормозить и столкнулся с машиной, стоявшей на светофоре. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ ЦОДД Новосибирской области.