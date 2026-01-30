Ричмонд
Беспилотники ВСУ уничтожены в нескольких районах Ростовской области

Минувшей ночью силы обороны отразили воздушную атаку и уничтожили несколько украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, отражение атаки прошло успешно. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее в результате удара украинских беспилотников по автомобилю в селе Новая Таволжанка в Белгородской области погиб мирный житель. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что машину поразили два дрона. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

