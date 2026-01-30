Беспилотники ВСУ уничтожены в нескольких районах Ростовской области

Ранее в результате удара украинских беспилотников по автомобилю в селе Новая Таволжанка в Белгородской области погиб мирный житель. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что машину поразили два дрона. От полученных ранений мужчина скончался на месте.