Беспилотники ВСУ уничтожены в нескольких районах Ростовской области

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, отражение атаки прошло успешно. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Ранее в результате удара украинских беспилотников по автомобилю в селе Новая Таволжанка в Белгородской области погиб мирный житель. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что машину поразили два дрона. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
