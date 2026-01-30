Двоих новосибирцев отправили под суд за кражу коня

В Новосибирской области двоих местных жителей отправили под суд за кражу коня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Все произошло 9 ноября 2025 года. Тогда двое жителей деревни Казанцево выпили и решили украсть коня. Для этого они отправились в соседнюю деревню. Там один перелез через забор загона и вывел черного жеребца из стада. Второй в это время следил за обстановкой.
— Оседлав коня, один из мужчин ускакал на нем к себе в деревню, а второй парень вернулся домой на машине, — добавили в ведомстве.
Организации, которой принадлежал конь, был причинен ущерб в более чем 159 тысяч рублей. В ходе следствия жеребца нашли и вернули потерпевшему.
Уголовное дело будет рассматривать Барабинский районный суд Новосибирской области.