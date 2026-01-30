Двоих новосибирцев отправили под суд за кражу коня

Все произошло 9 ноября 2025 года. Тогда двое жителей деревни Казанцево выпили и решили украсть коня. Для этого они отправились в соседнюю деревню. Там один перелез через забор загона и вывел черного жеребца из стада. Второй в это время следил за обстановкой.