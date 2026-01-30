Ричмонд
Убийство ради еды: в Уссурийске судят мужчину, застрелившего собаку из пневматики

Житель Воздвиженки хотел съесть животное.

Источник: PrimaMedia.ru

Житель села Воздвиженка предстанет перед судом за жестокое убийство бездомной собаки в Уссурийске, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии дознания, 25 декабря 2025 года в районе улицы Некрасова в Уссурийске фигурант выстрелил в собаку из пневматической винтовки. От полученного ранения животное погибло. После этого обвиняемый, имея намерение употребить мясо животного в пищу, погрузил тушу в автомобиль и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее гибель). Дело уже передано в мировой суд.

Напомним, личность человека, выбросившего собаку из окна жилого дома в Лесозаводске, устанавливают в Приморье. Четвероногая жертва чудом выжила, но получила множественные переломы.