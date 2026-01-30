Убийство ради еды: в Уссурийске судят мужчину, застрелившего собаку из пневматики

«По версии дознания, 25 декабря 2025 года в районе улицы Некрасова в Уссурийске фигурант выстрелил в собаку из пневматической винтовки. От полученного ранения животное погибло. После этого обвиняемый, имея намерение употребить мясо животного в пищу, погрузил тушу в автомобиль и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.