В Башкирии на пожаре в частном доме погиб мужчина

Огнём был повреждён диван на площади один квадратный метр.

Источник: Аргументы и факты

В селе Новопетровское Хайбуллинского района произошёл пожар в двухквартирном жилом доме на улице Мира. В результате происшествия погиб 56-летний мужчина.

Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных расчётов. Причины пожара и обстоятельства гибели устанавливает дознаватель МЧС России.

Спасатели напоминают, что даже небольшое возгорание может привести к трагедии из-за токсичного дыма. Они призывают не курить в постели, следить за исправностью электроприборов и немедленно звонить по номерам 101 или 112 в случае пожара.