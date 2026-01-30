В Башкирии на пожаре в частном доме погиб мужчина

В селе Новопетровское Хайбуллинского района произошёл пожар в двухквартирном жилом доме на улице Мира. В результате происшествия погиб 56-летний мужчина.
Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных расчётов. Причины пожара и обстоятельства гибели устанавливает дознаватель МЧС России.
Спасатели напоминают, что даже небольшое возгорание может привести к трагедии из-за токсичного дыма. Они призывают не курить в постели, следить за исправностью электроприборов и немедленно звонить по номерам 101 или 112 в случае пожара.