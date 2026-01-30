Убить Мальвину: жестокое убийство в Дербенте, в шоке даже опытные опера

«15 января продал машину сожительницы Мальвины. После продажи машины она начала требовать с меня деньги. Я позвонил ей, назначил встречу, поехал, ее забрал ночью, привез в свою квартиру и решил ее задушить. Задушил, убил, завернул в одеяло, вывез на улицу, закинул в багажник. И взял с собой нож. По пути, когда ехал в сторону речки, заехал на заправку, купил пять литров бензина. Поехал на речку, расчленил и сжег. И начал скрываться от сотрудников»".