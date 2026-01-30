Убить Мальвину: жестокое убийство в Дербенте, в шоке даже опытные опера

Жестокое убийство матери троих детей потрясло тихое село Джалган в Дагестане. Пять дней волонтеры, родственники и полиция искали 36-летнюю Мальвину Магомедову, которая пропала 23 января. Надежда найти женщину живой таяла с каждым часом. Страшная развязка наступила 29 января.
Поиски завершились на заброшенной свалке.
Уголовный розыск обнаружил на окраине села Чухверкент, в нескольких километрах от Дербента, обгоревшие и расчлененные останки. Предварительная экспертиза подтвердила: женщина погибла насильственной смертью.
«К сожалению, поиски женщины завершились трагически. Её останки были обнаружены на окраине села Чухверкент», — сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяне Гариева.
Следствие почти сразу вышло на главного подозреваемого — 28-летнего Ражидина Яралиева. Как выяснилось, он недавно заключил с Мальвиной никах (мусульманский брачный обряд). Именно его объявили в федеральный розыск по подозрению в убийстве с особой жестокостью.
Причиной убийства стали деньги от проданной машины.
Версия о мотиве, озвученная соседями, нашла шокирующее подтверждение. По их словам, автомобиль Lada Priora (по другим данным — Hyundai Solaris) был частью приданого Мальвины. Муж тайно продал его за 640 тысяч рублей, а когда женщина узнала и собралась писать заявление об угоне, он решился на страшное.
«Он её муж, в приданное за неё дали “Приору”, он её в тайне продал, она узнала, пошла писать заявление об угоне, он её убил за это», — рассказал один из соседей.
Вечером 29 января подозреваемого задержали. На допросе он дал чудовищные показания, детально описав ход преступления. Его признания цитируют правоохранительные органы:
«15 января продал машину сожительницы Мальвины. После продажи машины она начала требовать с меня деньги. Я позвонил ей, назначил встречу, поехал, ее забрал ночью, привез в свою квартиру и решил ее задушить. Задушил, убил, завернул в одеяло, вывез на улицу, закинул в багажник. И взял с собой нож. По пути, когда ехал в сторону речки, заехал на заправку, купил пять литров бензина. Поехал на речку, расчленил и сжег. И начал скрываться от сотрудников»".
Подозреваемый и его семья имели криминальную репутацию.
Как оказалось, Ражидин Яралиев был хорошо известен местным жителям, причем не с лучшей стороны. Он неоднократно судим — против него ранее было возбуждено шесть уголовных дел. В его «послужном списке» угон автомобилей, сбыт наркотиков и кража денег из чужой машины.
«Этот парень всегда воровал, с самого детства. Он сидел в тюрьме», — поделилась одна из местных жительниц.
Но и это не все. Соседи рассказали и о мрачной истории его семьи, которая наводит на мысли о наследственной жестокости.
«Отец тоже жену убил, первую. Соседи с их семьей стараются не общаться. Плохие люди», — добавила женщина.
По ее словам, погибшая Мальвина могла не знать о криминальном прошлом своего избранника или поверить его оправданиям.
Трое детей остались сиротами.
Самое страшное последствие этой трагедии — судьба детей. У Мальвины Магомедовой остались трое несовершеннолетних детей 12, 14 и 17 лет от первого брака. Женщина работала в торговом центре и воспитывала их одна. Теперь дети осиротели.
Полиция работала практически без сна.
В МВД Дагестана пояснили, почему в ходе поисков не разглашались детали операции. Это было необходимо, чтобы не спугнуть подозреваемого, который мог отслеживать информацию.
«Может отслеживать информацию с помощью гаджетов. Разглашение подробностей поиска категорически запрещено. Наша главная цель, чтобы человек был найден», — отметили в ведомстве.
Оперативники, по словам одного из сотрудников, работали на износ: «Пятые сутки уже не спим». Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.. Следственный комитет продолжает устанавливать все обстоятельства и мотивы преступления.