Смертельная ловушка: школьник провалился в колодец, накрытый пленкой

В Челябинской области произошла страшная трагедия, которая потрясла весь регион. В городе Нязепетровск погиб девятилетний школьник, провалившись в колодец по пути домой после уроков. Ребенка не спасли, несмотря на оперативные действия спасателей. История обернулась громким уголовным делом и поставила острые вопросы о безопасности городской среды.
В Следственном комитете aif.ru рассказали о трагедии.
Что произошло 28 января.
Девятилетний мальчик после окончания учебы в местной школе отправился домой. В какой-то момент он перестал отвечать на звонки встревоженных родителей. Начались самостоятельные поиски, которые быстро переросли в масштабную операцию с привлечением полиции. В местных пабликах разместили объявления об исчезновении.
Тело ребенка позже обнаружили спасатели в колодце с водой на Южной улице. Для извлечения пришлось откачивать воду. Как выяснилось, мальчик пролежал в ледяной воде около шести часов. Спасти его не удалось.
Основная версия следствия и уголовное дело.
Следственный комитет РФ по Челябинской области сразу возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
«Основная версия такова: мальчик просто шёл-шёл и упал в заснеженный колодец. При этом пока рано говорить о чём-то конкретном. Предметно можно будет говорить после установления причины смерти», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Анастасия Шапкина.
Она также добавила, что семья была благополучной, а мальчик мог сойти с основной дороги, чтобы сократить путь. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают родственников. Фигурантами станут лица, ответственные за содержание коммунальных сетей.
Колодец был скрыт под снегом и пленкой.
Родители погившего мальчика рассказали шокирующие детали. Колодец, который должен быть надежно закрыт, был лишь прикрыт куском линолеума или пленки, а сверху его занесло снегом.
«Пленкой был колодец накрыт. Это такая ловушка была бы для любого человека. Только он оказался на этом месте, и все», — рассказал отец мальчика Алексей Аристов в беседе с журналистами.
Мать ребенка подтвердила, что опасность была совершенно не заметна. Мальчик, вероятно, пытался сократить путь по глубокому снегу и провалился.
Кому принадлежал смертоносный колодец.
Этот вопрос стал ключевым. По предварительным данным портала местных журналистов, колодец мог быть бесхозным и не принадлежать какому-либо коммунальному предприятию. Ситуация потребовала реакции на самом высоком уровне.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отдал распоряжение срочно установить принадлежность объекта. Утром 29 января в Нязепетровск для проверки выехала комиссия регионального министерства ЖКХ.
Это не первый случай.
Трагедия в Нязепетровске высветила системную проблему. Отец погибшего мальчика отмечает, что в городе остается много других открытых или плохо закрытых люков и колодцев.
Напомним, что ранее в регионе уже были похожие инциденты. Так, пожарным удалось спасти мальчика, который провалился в канализационный колодец, копая яму в снегу. Но на этот раз все закончилось фатально.
Следствие сейчас сосредоточено на двух основных направлениях: установление точной причины смерти ребенка и выявление конкретных должностных лиц или организаций, виновных в том, что опасный объект оставался открытым и незамеченным.