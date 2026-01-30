Ричмонд
Пожилого омича обманули на 190 тысяч рублей под предлогом замены домофона

Фатальным для личных сбережений для 64-летнего жителя Центрального округа оказалось сообщение из якобы управляющей компании.

Источник: Комсомольская правда

Очередного омича обманули в минувшие сутки телефонные мошенники. Написавший сообщение в мессенджере представился сотрудником управляющей компании, и выудил из дедушки 190 тысяч рублей личных сбережений.

Сотрудниками полиции 64-летний омич рассказал, что ему в мессенджере пришло сообщение о необходимости замены домофона. Омич, следуя инструкциям собеседника, продиктовал полученный код, и в скором времени ему позвонил «сотрудник ФСБ». С его слов мошенники получили доступ к личному кабинету портала Госуслуг и уже оформляют доверенность на перевод денежных средств для спонсирования террористической организации. Чтобы спасти сбережения, необходимо перевести накопления на «безопасный счет», что потерпевший и сделал. По итогу, мужчина лишился 190 тысяч рублей личных сбережений.