Пожилого омича обманули на 190 тысяч рублей под предлогом замены домофона

Сотрудниками полиции 64-летний омич рассказал, что ему в мессенджере пришло сообщение о необходимости замены домофона. Омич, следуя инструкциям собеседника, продиктовал полученный код, и в скором времени ему позвонил «сотрудник ФСБ». С его слов мошенники получили доступ к личному кабинету портала Госуслуг и уже оформляют доверенность на перевод денежных средств для спонсирования террористической организации. Чтобы спасти сбережения, необходимо перевести накопления на «безопасный счет», что потерпевший и сделал. По итогу, мужчина лишился 190 тысяч рублей личных сбережений.