Мирная жительница ранена при атаке БПЛА ВСУ на Брянскую область

«К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления!» — написал он в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, частичные повреждения получили два гражданских автомобиля. Территорию обследуют оперативные и экстренные службы.
Минувшей ночью силы обороны отразили воздушную атаку и уничтожили несколько украинских беспилотников в Ростовской области. Расчёты ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
