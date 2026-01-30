Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирная жительница ранена при атаке БПЛА ВСУ на Брянскую область

FPV-дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали село Новый Ропск в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

«К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления!» — написал он в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, частичные повреждения получили два гражданских автомобиля. Территорию обследуют оперативные и экстренные службы.

Минувшей ночью силы обороны отразили воздушную атаку и уничтожили несколько украинских беспилотников в Ростовской области. Расчёты ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше