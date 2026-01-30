В Токио неизвестные ограбили мужчину с сумкой денег

В четверг вечером на одной из оживлённых улиц Токио группа неизвестных напала на пятерых граждан Китая и Японии, применив, предположительно, слезоточивый газ. В ходе инцидента был похищен чемодан, в котором, по предварительным данным, находилось около 420 миллионов иен (примерно $1,2 млн) наличными. Об этом пишет The Japan News, материал перевел aif.ru.
Происшествие случилось в центральной части города. По информации столичного управления полиции Токио, чемодан забрала группа из трёх мужчин, которые после нападения скрылись на автомобиле.
Почти одновременно на соседней улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя, покинувшего место аварии. В результате был сбит мужчина примерно 50 лет, которого госпитализировали с лёгкими травмами. Правоохранительные органы предполагают, что к этому инциденту причастны те же лица, пытавшиеся скрыться после ограбления.
Ранее в Великобритании двое молодых мужчин проникли в обувной магазин и похитили около ста единиц товара, однако все украденные ботинки и туфли оказались предназначенными только для правой ноги.