В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин. В социальных сетях и средствах массовой информации обсуждают различные версии произошедшего, вплоть до предположения, что туристы могли самостоятельно скрыться в тайге.
«30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района», — говорится в заявлении.
По данным Министерства внутренних дел по Красноярскому краю, в турпоходе пропали двое взрослых и пятилетняя девочка. Маршрут семьи пролегал в направлении горы Буратинка.
Активная фаза поисков была завершена 12 октября прошлого года. С тех пор работа перешла в режим выполнения точечных задач силами профессиональных аттестованных спасателей.
