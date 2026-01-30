В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Ранее Life.ru писал, что в Брянске продолжается поисковая операция двух провалившихся под лёд детей на реке Десне. Спасатели расширили зону обследования и увеличили объём подлёдных работ. В ведомстве уточнили, что работы идут десятый день и охватывают значительную часть акватории. В операции задействованы спасатели, волонтёры и местные жители.