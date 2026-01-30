Ричмонд
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Брянскую область

Украинские военные атаковали беспилотниками (БПЛА) село Новый Ропск Климовского района Брянской области. В результате атаки пострадала мирная жительница. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Киевский режим продолжает совершать подлые преступления против мирных граждан. Украинские террористы атаковали FPV-дронами село Новый Ропск Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате атаки также частично повреждены два гражданских автомобиля. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Утром 29 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России.

