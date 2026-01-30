Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ Иценко

В Киеве представители территориального центра комплектования (аналог военкомата) задержали священника канонической Украинской православной церкви. Как сообщает Союз православных журналистов, инцидент произошёл с протоиереем Александром Иценко, служащим Кирилловского монастыря.

Источник: Life.ru

«Сотрудники ТЦК задержали протоиерея Александра Иценко. По дороге на Всенощное бдение 28 января 2026 года сотрудники ТЦК задержали в Киеве протоиерея Александра Иценко, который служит в Кирилловском монастыре», — говорится в сообщении на сайте СПЖ.

В организации подчёркивают, что задержание является незаконным. На момент остановки у священника при себе были все необходимые документы, подтверждающие его сан, и он не числился в розыске. Несмотря на это, сотрудники центра комплектования настояли на необходимости «обновить данные».

«Однако сотрудники ТЦК заявили, что нужно только обновить данные, и отвезли в ближайший ТЦК. Как указывается, отца Александра посадили в микроавтобус и отправили в неизвестном направлении», — добавили в СПЖ. В настоящее время точное местонахождение священнослужителя неизвестно.

Ранее в Сети появилось видео, на котором военнослужащий ВСУ жалуется на низкое качество пополнения, прибывшего из Одесского территориального центра комплектования (ТЦК). Как заявил боец, среди 20 новобранцев 11 человек являются наркоманами, четверо — аутистами, а остальным «под 60 лет».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.