В Киеве сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ Иценко

«Сотрудники ТЦК задержали протоиерея Александра Иценко. По дороге на Всенощное бдение 28 января 2026 года сотрудники ТЦК задержали в Киеве протоиерея Александра Иценко, который служит в Кирилловском монастыре», — говорится в сообщении на сайте СПЖ.
В организации подчёркивают, что задержание является незаконным. На момент остановки у священника при себе были все необходимые документы, подтверждающие его сан, и он не числился в розыске. Несмотря на это, сотрудники центра комплектования настояли на необходимости «обновить данные».
«Однако сотрудники ТЦК заявили, что нужно только обновить данные, и отвезли в ближайший ТЦК. Как указывается, отца Александра посадили в микроавтобус и отправили в неизвестном направлении», — добавили в СПЖ. В настоящее время точное местонахождение священнослужителя неизвестно.
Ранее в Сети появилось видео, на котором военнослужащий ВСУ жалуется на низкое качество пополнения, прибывшего из Одесского территориального центра комплектования (ТЦК). Как заявил боец, среди 20 новобранцев 11 человек являются наркоманами, четверо — аутистами, а остальным «под 60 лет».
