Ребенок скончался во время занятий спортом в Косшы

В Косшы во время спортивных занятий несовершеннолетней девочке стало плохо и она, к сожалению, скончалась. В полиции разбираются в случившемся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале HALYQSTAN появилась информация о трагическом происшествии в городе Косшы. 10-летняя девочка, состоявшая на диспансерном учете с диагнозом бронхиальная астма, скончалась во время занятий в общественном культурно-спортивном комплексе.

Во время занятий ребенку внезапно стало плохо, и была вызвана скорая помощь. Однако до приезда бригады состояние девочки ухудшилось, и пришлось повторно обратиться за медицинской помощью, чтобы направить реанимобиль с необходимым оборудованием. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области подтвердила факт смерти несовершеннолетней. По предварительным данным, ухудшение состояния здоровья ребенка произошло во время занятий. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение, отметили в ведомстве.