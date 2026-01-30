Ребенок скончался во время занятий спортом в Косшы

В Telegram-канале HALYQSTAN появилась информация о трагическом происшествии в городе Косшы. 10-летняя девочка, состоявшая на диспансерном учете с диагнозом бронхиальная астма, скончалась во время занятий в общественном культурно-спортивном комплексе.
Во время занятий ребенку внезапно стало плохо, и была вызвана скорая помощь. Однако до приезда бригады состояние девочки ухудшилось, и пришлось повторно обратиться за медицинской помощью, чтобы направить реанимобиль с необходимым оборудованием. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.
Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области подтвердила факт смерти несовершеннолетней. По предварительным данным, ухудшение состояния здоровья ребенка произошло во время занятий. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение, отметили в ведомстве.