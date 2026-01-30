В Башкирии в феврале средняя температура достигнет −11 градусов

Тем временем погода на ближайшие дни остается снежной и ветреной. Сегодня, 30 января, на севере и в центральной части Башкирии ожидается снег, усиливающийся днем до сильного, возможны метель и гололед. На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица. На юге региона осадков практически не будет. Ветер юго-западный, умеренный, с сильными порывами. Дневная температура составит −3,-8 градусов.