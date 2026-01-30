Ричмонд
В Башкирии в феврале средняя температура достигнет −11 градусов

Февраль в Башкирии ожидается близким к климатической норме.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, какой ожидается погода в республике в феврале. По их прогнозам, средняя температура месяца будет около многолетней нормы, которая составляет −11,7 градуса. Количество осадков также предполагается близким к средним значениям, которые в феврале обычно равны 20−40 миллиметрам.

Тем временем погода на ближайшие дни остается снежной и ветреной. Сегодня, 30 января, на севере и в центральной части Башкирии ожидается снег, усиливающийся днем до сильного, возможны метель и гололед. На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица. На юге региона осадков практически не будет. Ветер юго-западный, умеренный, с сильными порывами. Дневная температура составит −3,-8 градусов.

В северной половине республики 31 января снова пройдет снег, местами сильный, с метелью и гололедом, что создаст сложности на трассах. На юге осадков не предвидится. Ветер южный, умеренный, порывистый. Ночью −6,-11 градусов (до −16 при прояснениях), днем −3,-8.

В воскресенье, 1 февраля, местами пройдет небольшой снег, на северо-западе он может быть умеренным. Ветер южный, умеренный, с порывами. Ночью −6,-11 градусов (в отдельных районах до −16), днем −3,-8 градусов.

