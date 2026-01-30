СК: Поиски Усольцевых возобновили в рамках расследования уголовного дела

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, возобновили по поручению следственных органов в рамках расследования уголовного дела. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в главном следственном управлении СК по региону.
Краевые спасательные службы проинформировали, что повторные поисковые мероприятия запланированы на 30 и 31 января.
—Поиски возобновлены по поручению следователя. Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела, — сказал собеседник РИА Новости.
Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Данил Баталов 27 января опроверг информацию о якобы найденных в автомобиле родителей 300 тысячах рублей. Он лично присутствовал во время обыска машины семьи, пропавшей в лесу.
16 января друг семьи Усольцевых Валентин Дегтярев предположил, что Сергей Усольцев мог расправиться с членами семьи и питомцем, а потом покончить с собой. Он объяснил свою гипотезу тем, что в разговоре с ним Усольцев заявил, что погибшие в горах «будут жить вечно».