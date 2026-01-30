СК: Поиски Усольцевых возобновили в рамках расследования уголовного дела

16 января друг семьи Усольцевых Валентин Дегтярев предположил, что Сергей Усольцев мог расправиться с членами семьи и питомцем, а потом покончить с собой. Он объяснил свою гипотезу тем, что в разговоре с ним Усольцев заявил, что погибшие в горах «будут жить вечно».