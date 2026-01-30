Радий Хабиров на форуме попросил местных глав «потерпеть» до победы

На всероссийском форуме «Малая родина — сила России», который открылся 29 января в уфимском конгресс-холле «Торатау», глава Башкирии Радий Хабиров обратился к руководителям муниципалитетов со всей страны. Среди участников мероприятия было более 500 глав городов и поселений.
В своем выступлении Хабиров подчеркнул исключительную роль местного самоуправления в текущих условиях. Он признал, что на муниципальные власти, несмотря на частую критику, легла огромная нагрузка: сначала пандемия, затем санкции и специальная военная операция. Он отметил, что постоянно говорит своей команде: «Потерпите, потерпите, потерпите…». С 2020 года он обещает устроить для своих коллег грандиозный праздник с шампанским и выступлениями артистов, когда все трудности останутся позади.
Хабиров также рассказал, что все 63 главы районов и городских округов Башкирии лично побывали в зоне СВО. Республика отправила туда 171 гуманитарный конвой. Именно муниципальные руководители совместно с военкоматами выполняют тяжелую миссию — сообщают семьям о гибели военнослужащих.
