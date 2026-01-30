Радий Хабиров на форуме попросил местных глав «потерпеть» до победы

В своем выступлении Хабиров подчеркнул исключительную роль местного самоуправления в текущих условиях. Он признал, что на муниципальные власти, несмотря на частую критику, легла огромная нагрузка: сначала пандемия, затем санкции и специальная военная операция. Он отметил, что постоянно говорит своей команде: «Потерпите, потерпите, потерпите…». С 2020 года он обещает устроить для своих коллег грандиозный праздник с шампанским и выступлениями артистов, когда все трудности останутся позади.