Мирная жительница пострадала при атаке FPV-дронов ВСУ в Брянской области

Украинские FPV-дроны атаковали село Новый Ропск в Брянской области. В результате удара пострадала местная жительница, ее госпитализировали.

Источник: Аргументы и факты

Украинские FPV-дроны нанесли удар по селу Новый Ропск Климовского района Брянской области, в результате чего ранения получила местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава области сообщил, что украинская сторона атаковала село Новый Ропск с применением FPV-дронов.

По его словам, в результате атаки есть пострадавшие — ранения получила мирная жительница. Женщину доставили в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, губернатор отметил, что повреждения получили два гражданских автомобиля. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб водитель больницы из-за атаки дрона ВСУ.