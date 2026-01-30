Мирная жительница пострадала при атаке FPV-дронов ВСУ в Брянской области

Украинские FPV-дроны нанесли удар по селу Новый Ропск Климовского района Брянской области, в результате чего ранения получила местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава области сообщил, что украинская сторона атаковала село Новый Ропск с применением FPV-дронов.
По его словам, в результате атаки есть пострадавшие — ранения получила мирная жительница. Женщину доставили в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, губернатор отметил, что повреждения получили два гражданских автомобиля. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области погиб водитель больницы из-за атаки дрона ВСУ.