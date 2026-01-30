Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 18 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, семь дронов ликвидировали над Брянской областью, пять — над Республикой Крым, по два — над акваторией Черного моря и Ростовской области.

Атаке также подверглись территории Астраханской и Курской областей — там уничтожили по одному беспилотнику, уточнили в Telegram-канале оборонного ведомства.

В тот же день украинские военные ударили дронами по селу Новый Ропск Климовского района Брянской области. В результате атаки пострадала мирная жительница.

Кроме того, 28 января ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района Брянской области, один человек был ранен. В результате удара БПЛА также частично поврежден один жилой дом.

