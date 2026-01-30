Ричмонд
МВД накрыло склад с сотнями баллонов «веселящего газа» в Шымкенте

В одном из ночных клубов Шымкента сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) обнаружили склад с сотнями баллонов «веселящего газа», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным ведомства, в заведении продажа так называемых «смешариков» была поставлена на поток.

«В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлен целый склад, где хранились 416 баллонов, половина из которых заправлена запрещенным соединением».Пресс-служба МВД РК.

Теперь назначена соответствующая экспертиза.

МВД с тревогой напоминает:

«Немедицинское употребление закиси азота опасно и ранее приводило к летальным исходам. За незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрено до 15 лет лишения свободы».

Ранее на трассе Астана — Петропавловск стражи порядка обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине с нарушением правил дорожного движения. Оказалось, что между пассажирами произошел конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановиться. В багажнике авто полицейские обнаружили три баллона с «веселящим» газом. Водитель рассказал, что он и его пассажиры направлялись из Астаны в курортную зону Бурабай на отдых.