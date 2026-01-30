Ричмонд
ПВО отразила атаку БПЛА на Ростовскую область

Беспилотники ВСУ уничтожили в городе Каменске-Шахтинском и Чертковском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области ночью были сбиты беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил губернатор области Юрий Слюсарь, подчеркнув, что угроза атак с использованием БПЛА в регионе все еще актуальна.

В своем Telegram-канале он сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки на территорию Ростовской области были ликвидированы дроны в районе Чертково и в городе Каменск-Шахтинский.

На данный момент нет данных о жертвах или разрушениях, информация уточняется. Губернатор призвал жителей к бдительности, так как сохраняется опасность атак с воздуха.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силами ПВО было сбито девять украинских беспилотников. По информации ведомства, четыре из сбитых БПЛА были перехвачены над Ростовской областью.

