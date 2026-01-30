Мошенники вновь убедили подростка поджечь авто в Петербурге

На прошлой неделе в Выборгском районе также был задержан 13-летний подросток. Его заметили возле ограждения полицейского участка, вел несовершеннолетний фотосъемку территории и разговаривал по телефону. При задержании в его рюкзаке обнаружили пятилитровую канистру с бензином и зажигалку. Задержанный дал аналогичное пояснение: неизвестный убедил его поджечь служебные машины, обещая «помощь в освобождении от возможного уголовного преследования» его родителей.