За ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских дронов над регионами России

Семь дронов сбили над Брянской областью, пять — над территорией Республики Крым. По два БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря и Ростовской областью. Ещё по одному беспилотнику уничтожили над Астраханской и Курской областями.
Ранее FPV-дроны Вооружённых сил Украины атаковали село Новый Ропск в Климовском районе Брянской области. В результате происшествия пострадала мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, частичные повреждения также получили два гражданских автомобиля. Территорию обследуют оперативные и экстренные службы.
