За ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Семь дронов сбили над Брянской областью, пять — над территорией Республики Крым. По два БПЛА ликвидировали над акваторией Чёрного моря и Ростовской областью. Ещё по одному беспилотнику уничтожили над Астраханской и Курской областями.

Ранее FPV-дроны Вооружённых сил Украины атаковали село Новый Ропск в Климовском районе Брянской области. В результате происшествия пострадала мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, частичные повреждения также получили два гражданских автомобиля. Территорию обследуют оперативные и экстренные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

