Режим повышенной готовности ввели из-за коммунальной аварии в Бодайбо

IrkutskMedia, 30 января. В социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что в Бодайбо произошла серьёзная коммунальная авария. На перебои с теплоснабжением жаловались жители нескольких районов города, при этом температура на улице −44°С. По предварительной информации СМИ, без теплоснабжения остаются около 120 домов.
Как сообщают в телеграм-канале (18+) «БС | Бодайбо сити», в Бодайбо перемёрз водовод диаметром 500 мм, пострадали две котельных. Для устранения аварии привлечена техника артели «Витим», работают парогенераторы. Также задействованы две водовозки МЧС — ими отливают горячей водой проблемные участки.
Корр. агентства связался с мэром Бодайбо Евгением Юмашевым, однако глава города сейчас находится на ассоциации муниципальных образований.
В администрации города сообщили, что в связи с аварией, затронувшей системы водо— и теплоснабжения, с 9.00 часов сегодня, 30 января 2026 года, в границах Бодайбинского городского поселения установлен режим функционирования «Повышенная готовность».
В настоящее время все силы МУП «Тепловодоканал», ПЧ № 37 МЧС России Бодайбинского района, а также предприятий города брошены на оперативное устранение последствий аварии. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить нормальное функционирование систем водо— и теплоснабжения в кратчайшие сроки.
«Так как в сложившихся условиях возникает потребность в использовании электрообогревателей и других электроприборов для поддержания комфортной температуры в жилище, администрация Бодайбо призывает жителей строго придерживаться правил противопожарной безопасности, избегать превышения допустимой нагрузки на электросети» — сообщили в телеграм-канале (18+) администрации города.
Ранее агентство сообщало, что в декабре прошлого года в Бодайбо произошла аварийная ситуация на котельной № 7, в результате которой при температуре воздуха около −45°С снижено теплоснабжение жилых домов. Органы организовали проверку по сообщениям о снижении температурного режима в жилых помещениях и аварийной ситуации на одной из котельных Бодайбинского городского поселения. Прокуратура оценивает исполнение жилищного и иного законодательства, в том числе в сфере теплоснабжения. Работник надзорного органа встретился с жильцами домов. Прокуратура Бодайбо добилась перерасчёта платы за отопление для 156 жителей города на сумму более 53 тысяч рублей.