Режим повышенной готовности ввели из-за коммунальной аварии в Бодайбо

Ранее агентство сообщало, что в декабре прошлого года в Бодайбо произошла аварийная ситуация на котельной № 7, в результате которой при температуре воздуха около −45°С снижено теплоснабжение жилых домов. Органы организовали проверку по сообщениям о снижении температурного режима в жилых помещениях и аварийной ситуации на одной из котельных Бодайбинского городского поселения. Прокуратура оценивает исполнение жилищного и иного законодательства, в том числе в сфере теплоснабжения. Работник надзорного органа встретился с жильцами домов. Прокуратура Бодайбо добилась перерасчёта платы за отопление для 156 жителей города на сумму более 53 тысяч рублей.