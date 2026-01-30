Пытавшаяся покончить с собой ученица элитной школы QSI, все еще в больнице

Управление образования Алматы создало мониторинговую группу по этому случаю, а полиция проводит следственные действия. Омбудсмен призвала всех воздержаться от распространения слухов, непроверенной информации и косвенных обвинений третьих лиц до завершения проверки. Она напомнила, что распространение заведомо ложных сведений влечёт ответственность по закону.