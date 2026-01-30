Пытавшаяся покончить с собой ученица элитной школы QSI, все еще в больнице

Состояние школьницы.
По словам омбудсмена, девочка сейчас находится в отделении в стабильном состоянии с позитивной динамикой. Она под постоянным наблюдением врачей, лечение продолжается.
«Я на связи с папой девочки, предложена психологическая поддержка», — сообщила Ердан.
Проверка продолжается.
Управление образования Алматы создало мониторинговую группу по этому случаю, а полиция проводит следственные действия. Омбудсмен призвала всех воздержаться от распространения слухов, непроверенной информации и косвенных обвинений третьих лиц до завершения проверки. Она напомнила, что распространение заведомо ложных сведений влечёт ответственность по закону.
По итогам проверки Диана Ерлан пообещала опубликовать официальный комментарий в своих социальных сетях.
Напомним, в Алматы отец 16-летней школьницы Канат Амиркин рассказал, что его дочь попыталась покончить с собой прямо в школе QSI Almaty International School из-за систематической травли одноклассников.