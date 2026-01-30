Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пытавшаяся покончить с собой ученица элитной школы QSI, все еще в больнице

Детский омбудсмен города Алматы Диана Ерлан рассказала о состоянии 16-летней ученицы международной школы QSI, которая попыталась покончить с собой из-за травли одноклассников.

Источник: Курсив

Состояние школьницы.

По словам омбудсмена, девочка сейчас находится в отделении в стабильном состоянии с позитивной динамикой. Она под постоянным наблюдением врачей, лечение продолжается.

«Я на связи с папой девочки, предложена психологическая поддержка», — сообщила Ердан.

Проверка продолжается.

Управление образования Алматы создало мониторинговую группу по этому случаю, а полиция проводит следственные действия. Омбудсмен призвала всех воздержаться от распространения слухов, непроверенной информации и косвенных обвинений третьих лиц до завершения проверки. Она напомнила, что распространение заведомо ложных сведений влечёт ответственность по закону.

По итогам проверки Диана Ерлан пообещала опубликовать официальный комментарий в своих социальных сетях.

Напомним, в Алматы отец 16-летней школьницы Канат Амиркин рассказал, что его дочь попыталась покончить с собой прямо в школе QSI Almaty International School из-за систематической травли одноклассников.