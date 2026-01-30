Жителя Серова осудили за убийство 4-месячного щенка по кличке Микки

В Серове вынесли приговор местному жителю, который убил 4-месячного щенка по кличке Микки. В ходе расследования установлено, что 27 июля 2025 года 38-летний Степан Шелепяткин, будучи пьяным, прогуливался по двору. С ним была его сожительница, выгуливающая йоркширского терьера Микки.
В какой-то момент между ними произошла ссора, после чего мужчина схватил собаку за поводок и два раза ударил ее об землю.
— В продолжение своих преступных действий он ударил собаку со значительной силой об ствол дерева, от чего через непродолжительное время произошла гибель последней, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мировой судья судебного участка № 2 Серовского судебного района признал Степана Шелепяткина виновным в совершении преступления по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным повлекшее его гибель». Его приговорили к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима и взыскали в пользу потерпевшей 30 тысяч рублей материального ущерба.