Жителя Серова осудили за убийство 4-месячного щенка по кличке Микки

В Серове вынесли приговор местному жителю, который убил 4-месячного щенка по кличке Микки. В ходе расследования установлено, что 27 июля 2025 года 38-летний Степан Шелепяткин, будучи пьяным, прогуливался по двору. С ним была его сожительница, выгуливающая йоркширского терьера Микки.