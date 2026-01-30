В столице азиатской страны похитили чемоданы с $2,7 млн и скрылись на машине

В столице Японии вечером произошло дерзкое ограбление с применением газа и последующим наездом на пешехода. О происшествии сообщает телеканал NHK.
По данным вещателя, нападение было совершено накануне вечером в одном из районов Токио, который, как и большинство городов страны, считается территорией с низким уровнем уличной преступности. Добычей злоумышленников стали три чемодана с наличными. В них находилось около 420 млн иен, что эквивалентно примерно 2,7 млн долларов.
Следствие установило, что пятеро граждан Японии и Китая по служебным обязанностям перевозили крупную сумму наличных. Во время погрузки чемоданов в автомобиль к ним подошли трое неизвестных. Нападавшие распылили аэрозоль, похожий на слезоточивый газ, после чего завладели багажом с деньгами и скрылись.
Спустя короткое время неподалеку от места ограбления автомобиль сбил 50-летнего пешехода. Мужчина получил травмы, однако, по данным полиции, они не представляют угрозы для жизни.
Правоохранительные органы рассматривают версию о связи между ограблением и наездом. Ведется розыск нападавших и проверка всех обстоятельств произошедшего.
