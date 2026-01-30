Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице азиатской страны похитили чемоданы с $2,7 млн и скрылись на машине

В столице Японии вечером произошло дерзкое ограбление с применением газа и последующим наездом на пешехода.

В столице Японии вечером произошло дерзкое ограбление с применением газа и последующим наездом на пешехода. О происшествии сообщает телеканал NHK.

По данным вещателя, нападение было совершено накануне вечером в одном из районов Токио, который, как и большинство городов страны, считается территорией с низким уровнем уличной преступности. Добычей злоумышленников стали три чемодана с наличными. В них находилось около 420 млн иен, что эквивалентно примерно 2,7 млн долларов.

Следствие установило, что пятеро граждан Японии и Китая по служебным обязанностям перевозили крупную сумму наличных. Во время погрузки чемоданов в автомобиль к ним подошли трое неизвестных. Нападавшие распылили аэрозоль, похожий на слезоточивый газ, после чего завладели багажом с деньгами и скрылись.

Спустя короткое время неподалеку от места ограбления автомобиль сбил 50-летнего пешехода. Мужчина получил травмы, однако, по данным полиции, они не представляют угрозы для жизни.

Правоохранительные органы рассматривают версию о связи между ограблением и наездом. Ведется розыск нападавших и проверка всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также: Трамп вышел из себя из-за слов о превосходстве Путина над ним.