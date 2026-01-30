В столице азиатской страны похитили чемоданы с $2,7 млн и скрылись на машине

По данным вещателя, нападение было совершено накануне вечером в одном из районов Токио, который, как и большинство городов страны, считается территорией с низким уровнем уличной преступности. Добычей злоумышленников стали три чемодана с наличными. В них находилось около 420 млн иен, что эквивалентно примерно 2,7 млн долларов.