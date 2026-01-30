Раскрыта судьба загадочно пропавшего десять лет назад подростка

В Соединенных Штатах спустя почти десятилетие опознали останки 19-летнего жителя Флориды, исчезнувшего при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По данным журналистов, в феврале 2016 года мать Джейкоба Лайона обратилась в полицию и заявила о его пропаже. Женщина сообщила, что не знает, где находится сын, уже около трех месяцев. Розыскные мероприятия тогда результата не дали, молодой человек числился пропавшим без вести.
Перелом в деле произошел лишь осенью 2022 года. В октябре мужчина, работавший на расчистке лесного массива неподалеку от поселка Мирамар-Бич в округе Уолтон, обнаружил сильно поврежденный человеческий скелет. Останки находились в труднодоступной местности.
Судебно-медицинская экспертиза затянулась более чем на два года. Специалисты округа не смогли самостоятельно установить личность погибшего и привлекли к работе Департамент правоохранительных органов Флориды. На пресс-конференции 26 января представители офиса шерифа официально подтвердили, что найденные останки принадлежат Джейкобу Лайону.
Что именно произошло с молодым человеком, следствию установить пока не удалось. Расследование осложняется тем, что за прошедшие годы район находки серьезно изменился. В частности, здание отеля, рядом с которым были обнаружены останки, к настоящему времени снесено. Дополнительные сложности вызывает и необходимость восстановления круга общения Лайона в последние месяцы его жизни.
Несмотря на это, правоохранительные органы заявляют о намерении продолжать расследование и прорабатывать все возможные версии произошедшего.
