Арестованное жилье в Башкирии выставили на аукцион

В Башкирии Росимущество объявило о начале приема заявок на торги по продаже арестованного имущества. Среди 37 лотов несколько десятков квартир в Уфе и других населенных пунктах республики. Многие из них выставлены на продажу по относительно невысоким начальным ценам.
Аукцион пройдет в электронном формате на площадке «РТС-тендер». Подать заявку можно до 24 февраля до 21:59 по московскому времени. Сами торги назначены на 27 февраля.
В списке лотов представлены квартиры в разных городах и районах республики. Например, в Уфе на улице Орджоникидзе, 7, квартира 43,2 м² от 2 216 000 ₽ В Салавате на бульваре Космонавтов, 25 — квартира 46,2 м² от 1 603 000 ₽, а в Давлеканово на улице Аксакова, 6 — квартира 32,2 м² от 1 620 000 ₽ В селе Кармаскалы на улице Мира, 2 — квартира 36,9 м² от 1 321 870 ₽ В деревне Кабаково Кармаскалинского района — квартира 36,2 м² от 747 200 ₽
Для того чтобы стать участником аукциона, необходимо внести задаток. Его размер для каждого конкретного лота составляет 5% от его стартовой стоимости.
