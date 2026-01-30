Богомаз: В Брянской области после атаки дронов ВСУ пострадала женщина

В результате атаки украинских FPV-дронов на Брянскую область пострадала жительница села Новый Ропск. Сейчас помощь ей оказывают медики. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали FPV-дронами село Новый Ропск Климовского района», — написал губернатор.
В результате налета ранения получила местная жительница. В настоящее время она находится в больнице.
Кроме того, добавил Богомаз, повреждения получили два гражданских автомобиля. Оперативные и экстренные службы устраняют последствия атаки украинских дронов.
Накануне Минобороны России показало боевую работу операторов ударных БПЛА в Запорожской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.