Богомаз: В Брянской области после атаки дронов ВСУ пострадала женщина

В Брянской области отразили налет украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки украинских FPV-дронов на Брянскую область пострадала жительница села Новый Ропск. Сейчас помощь ей оказывают медики. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали FPV-дронами село Новый Ропск Климовского района», — написал губернатор.

В результате налета ранения получила местная жительница. В настоящее время она находится в больнице.

Кроме того, добавил Богомаз, повреждения получили два гражданских автомобиля. Оперативные и экстренные службы устраняют последствия атаки украинских дронов.

Накануне Минобороны России показало боевую работу операторов ударных БПЛА в Запорожской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов ВСУ дальнего действия. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

