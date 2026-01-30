Мужчина преследовал девушку возле дороги: в соцсетях обсуждают тревожные кадры

На кадрах видно, как по обочине дороги идет девушка. Навстречу ей выходит мужчина странного вида, который начинает что-то выкрикивать. Девушка пытается его обойти, однако мужчина следует за ней. Испугавшись, она начинает звать на помощь и убегает. Некоторое время мужчина пытается её преследовать, но затем отказывается от этой затеи и уходит.
Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов по данному инциденту на данный момент не поступало. Этим тут же воспользовались некоторые пользователи соцсетей, которые начали распространять тревожные версии произошедшего, представляя мужчину едва ли не серийным насильником, нападающим на девушек среди бела дня.
Вместе с тем, делать однозначные выводы на основании короткого видео преждевременно. Судя по неадекватному и хаотичному поведению, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием каких-либо веществ. Не исключён и вариант, что речь идёт о человеке с психическими расстройствами — подобные случаи, когда такие лица свободно перемещаются по улицам, ранее уже фиксировались в нашей стране.
Пока остаётся лишь ждать официальных разъяснений от правоохранительных органов, которые и должны дать правовую оценку произошедшему и установить все обстоятельства инцидента.