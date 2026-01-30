Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делал деньги «из воздуха»: в Ташобласти задержан руководящий чиновник госпредприятия при получении взятки

Vaib.uz (новости Узбекистана. 30 января). Оперативники Службы государственной безопасности задержали заместителя директора государственного предприятия «Единая служба заказчика» при хокимияте Ташкентской области. Чиновник, как выяснилось, решил, что служебные полномочия — это не ответственность, а удобный инструмент для личного заработка.

Источник: Vaib.Uz

По данным правоохранительных органов, он вымогал у руководителя предприятия, которое выиграло тендер на капитальный ремонт государственного здания, 2 тысячи долларов. Чиновник шантажировал предпринимателя тем, что не перечислит ему авансовый платеж в размере 1,1 млрд сумов. Фактически речь шла о том, что вместо исполнения своих прямых обязанностей чиновник решил «монетизировать» должность и зарабатывать буквально на пустом месте.

На этом аппетиты чиновника не закончились. Продолжая противоправную деятельность, он потребовал ещё 5 тысяч долларов у руководителя строительной организации, которая не успела завершить работы в установленные сроки. В качестве аргумента использовалась угроза иска в Ташкентском межрайонном экономическом суде о взыскании с подрядчика пени в размере 643 млн сумов.

Итог оказался предсказуемым: при получении взятки должностное лицо было задержано сотрудниками СГБ.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса («Получение взятки»). В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.