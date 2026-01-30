Делал деньги «из воздуха»: в Ташобласти задержан руководящий чиновник госпредприятия при получении взятки

По данным правоохранительных органов, он вымогал у руководителя предприятия, которое выиграло тендер на капитальный ремонт государственного здания, 2 тысячи долларов. Чиновник шантажировал предпринимателя тем, что не перечислит ему авансовый платеж в размере 1,1 млрд сумов. Фактически речь шла о том, что вместо исполнения своих прямых обязанностей чиновник решил «монетизировать» должность и зарабатывать буквально на пустом месте.
На этом аппетиты чиновника не закончились. Продолжая противоправную деятельность, он потребовал ещё 5 тысяч долларов у руководителя строительной организации, которая не успела завершить работы в установленные сроки. В качестве аргумента использовалась угроза иска в Ташкентском межрайонном экономическом суде о взыскании с подрядчика пени в размере 643 млн сумов.
Итог оказался предсказуемым: при получении взятки должностное лицо было задержано сотрудниками СГБ.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса («Получение взятки»). В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.