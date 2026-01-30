Ричмонд
Не захотел говорить, к кому приехали: жительницу Приморья будут судить за нападение на водителя скорой

Жительницу Уссурийска будут судить за нападение на водителя скорой.

Источник: Комсомольская правда

Уссурийская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о противоправных действиях в отношении водителя скорой помощи. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.

Вечером 10 января возле дома на улице Сергея Ушакова 50-летняя местная жительница набросилась на водителя «неотложки». Повод был абсурдный: ей не понравилось, что водитель отказался рассказывать, кому оказывали помощь медики.

Женщина пошла в атаку — осыпала водителя матом, и даже начала угрожать ему физической расправой. В гневе она разбила стекло водительской двери.

Прокуратура Уссурийска проверила все обстоятельства и признала, что возбуждение уголовного дела было абсолютно законным. Материалы дела направлены в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.