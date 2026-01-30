В центре Воронежа незаконно продавали алкоголь

‎В ходе рейда провели контрольную закупку в одной из закусочных на улице Куколкина. Выяснилось, сто это заведение не имело лицензии на продажу крепких алкогольных напитков, однако сотрудники общественной организации выявили факт продажи алкогольной продукции без необходимых разрешительных документов.