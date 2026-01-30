В центре Воронежа незаконно продавали алкоголь

В Ленинском районе Воронежа прошел рейд по выявлению нелегальной торговли алкоголем. Специалисты управы, совместно с представителями правоохранительных органов, проверили несколько предприятий, особое внимание уделяя тем, которые могут вести незаконную торговлю алкоголем.
В ходе рейда провели контрольную закупку в одной из закусочных на улице Куколкина. Выяснилось, сто это заведение не имело лицензии на продажу крепких алкогольных напитков, однако сотрудники общественной организации выявили факт продажи алкогольной продукции без необходимых разрешительных документов.
По итогам рейда полицейские составили два протокола об административном правонарушении за осуществления предпринимательской деятельности без государственной лицензии.
В управе отметили, что подобные рейды проводятся регулярно в целях создания безопасной и комфортной среды для жителей района.