На ЕКАД под колесами фуры погибла 42-летняя женщина-водитель

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января ФедералПресс. На 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги 29 января, около 14:00 произошло смертельное столкновение, в котором погибла женщина. Как сообщает городская Госавтоинспекция, погибшая и стала виновницей аварии.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным дорожной полиции, 42-летняя водительница Honda CR-V двигалась по трассе со стороны Верхней Пышмы в сторону Ново-Московского тракта. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой «МАЗ». От удара грузовик вынесло на встречку, где он столкнулся с Toyota Avensis, ехавшей следом за Honda. Водитель Honda получила смертельные травмы и скончалась на месте, не дождавшись медиков.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулем погибшей была жительница Екатеринбурга с 18-летним стажем вождения. При этом ранее она 18 раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Состояние женщины на момент аварии станет известно после экспертизы.

Двое других участников ДТП — 43-летний водитель «МАЗа» из Кушвы с 26-летним стажем и одним штрафом, а также 50-летний водитель «Toyota» из Ревды с 27-летним опытом и без нарушений — были трезвы.