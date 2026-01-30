На ЕКАД под колесами фуры погибла 42-летняя женщина-водитель

По данным дорожной полиции, 42-летняя водительница Honda CR-V двигалась по трассе со стороны Верхней Пышмы в сторону Ново-Московского тракта. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой «МАЗ». От удара грузовик вынесло на встречку, где он столкнулся с Toyota Avensis, ехавшей следом за Honda. Водитель Honda получила смертельные травмы и скончалась на месте, не дождавшись медиков.