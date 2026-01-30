Пропавшую 17-летнюю девочку разыскивают в Иркутске

IrkutskMedia, 30 января. Сотрудники отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают 17-летнюю Алёну Кириллову. В дежурную часть с заявлением о пропаже девочки обратилась её преподаватель. Женщина сообщила, что 27 января несовершеннолетняя, студентка одного из колледжей, ушла из общежития, расположенного на улице Багратиона Иркутска.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что о месте нахождения подростка ничего не известно. Девочка на звонки не отвечает. Известно, что вчера разыскиваемую видели на Советской улице в Иркутске.
Девочку разыскивают сотрудники уголовного розыска и наружные наряды полиции.
Пропавшая девочка на вид в возрасте 15−18 лет, славянской внешности, ростом 160−165 см, с русыми волосами и стрижкой каре. Разыскиваемая носит очки. Девочка была одета в серую вязаную шапку, штаны зеленого цвета, черную куртку.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемой, просьба обратится в полицию по телефонам: +(73952) 42−04−51, 21−68−05, 8 924 608 8892 или 02 (102 с мобильного).