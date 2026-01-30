Ричмонд
Жительницу Уфы осудили за ложный донос

Женщина оговорила своего сожителя.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2025 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении незнакомым ей мужчиной тяжкого преступления. Но в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что она выдумала историю, желая привлечь внимание своего сожителя. Таким образом, злоумышленница ввела в заблуждение следственные органы, сообщив заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.