Аферисты выманивают деньги у российских мужчин через сайты знакомств

По данным агентства, злоумышленники создают фальшивые женские анкеты и выходят на контакт с мужчинами на популярных платформах знакомств. После короткого общения диалог переводят в мессенджеры. В процессе переписки «онлайн-спутница» сообщает, что у нее тяжело болен ребенок и срочно требуются деньги на лечение.