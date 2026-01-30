Аферисты выманивают деньги у российских мужчин через сайты знакомств

Аферисты начали использовать сайты знакомств для кражи средств со счетов, действуя под видом женщин с больными детьми. О схеме обмана сообщает РИА Новости по итогам собственного расследования.
По данным агентства, злоумышленники создают фальшивые женские анкеты и выходят на контакт с мужчинами на популярных платформах знакомств. После короткого общения диалог переводят в мессенджеры. В процессе переписки «онлайн-спутница» сообщает, что у нее тяжело болен ребенок и срочно требуются деньги на лечение.
После перевода средств связь с «женщиной» прерывается. Спустя некоторое время она снова выходит на контакт и заявляет о готовности вернуть долг. Для этого жертве предлагают продиктовать пятизначный код из СМС якобы для подтверждения перевода.
На деле деньги на счет потерпевших не поступают. Напротив, получив код, мошенники получают доступ к банковским операциям и похищают все доступные средства. После этого злоумышленники вновь исчезают и прекращают любое общение.
Правоохранительные органы рекомендуют не передавать коды из СМС третьим лицам и с осторожностью относиться к просьбам о финансовой помощи от незнакомых людей в сети.
