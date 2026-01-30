Ричмонд
На западе Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,2

У западного побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семёнову.

Источник: Life.ru

Сейсмолог уточнила, что толчок произошёл в 12.00 (04.00 мск). Эпицентр находился в Татарском проливе, на 27 километров западнее села Ольшанка Углегорского района. Очаг залегал на глубине 18 километров. Жители Орлово и Ольшанки ощущали подземные колебания силой до двух баллов.

А ранее Life.ru писал, что на Камчатке не прекращаются подземные толчки, последовавшие после мощного землетрясения в июле 2025 года. За последние сутки специалисты зафиксировали семь афтершоков. В настоящее время на полуострове отмечается повышенная активность шести вулканов.

