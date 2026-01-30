На западе Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,2

А ранее Life.ru писал, что на Камчатке не прекращаются подземные толчки, последовавшие после мощного землетрясения в июле 2025 года. За последние сутки специалисты зафиксировали семь афтершоков. В настоящее время на полуострове отмечается повышенная активность шести вулканов.