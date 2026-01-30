Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии в Послании назвал главную задачу на 2026 год

Радий Хабиров обозначил ключевую задачу на год тремя словами.

Источник: Комсомольская правда

В своём ежегодном Послании депутатам глава Башкирии Радий Хабиров назвал главную задачу на 2026 год тремя словами: «Всё для Победы». Он подчеркнул, что это не только официальная позиция, но и его личное убеждение как гражданина.

— Всё для Победы — сегодня это самое главное, что может быть для нас сейчас. Для Башкортостана. Для России, — сказал он.

По словам Хабирова, специальная военная операция — это часть глобального противостояния, где Россия отстаивает справедливый миропорядок и противостоит беспрецедентному давлению. Он заявил, что исход этого конфликта определит историческую судьбу, суверенитет страны и будущее следующих поколений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.