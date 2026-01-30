Ричмонд
Два человека пострадали в результате обвала грунта в Оренбурге

Два человека получили ранения в результате обвала грунта в Оренбурге. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил глава города Альберт Юмадилов.

Инцидент произошел на улице Монтажников, 7б. Пострадавших оперативно госпитализировали.

— В результате происшествия пострадали два человека. Они госпитализированы. В данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, — добавил он в своем Telegram-канале.

До этого обрушение грунта произошло около рудника «Маяк» в Норильске. Порода обрушилась на площади 132 квадратных метра на глубине 25 метров.

Еще один случай произошел 18 июня, когда два горняка оказались под завалами после обрушения стен из-за горного удара в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области.